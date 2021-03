Kirche in Düsseldorf : Diese katholischen Messen finden über Ostern statt

Im vergangenen Jahr wurde der Ostergottesdienst im Autokino gefeiert. Foto: dpa/Henning Schoon

Düsseldorf Die katholischen Gemeinden in Düsseldorf werden an den Ostertagen viele Präsenzgottesdienste unter Corona-Hygiene-Bedingungen feiern. Wann die Messen stattfinden und wie man einen Platz bekommt, zeigt unser Überblick.

KATHOLISCHE KIRCHEN

Bitte die Vorgaben für die Anmeldungen beachten. Wichtig: Über die Website der Katholischen Kirche können keine Tickets gebucht werden! Ticketbuchungen und Anmeldungen bitte nur über die Gemeinden.

Abkürzungen: WGD - Wortgottesdienst, HA - Hochamt, LHA - Lateinisches Hochamt, DHA - Deutsches Hochamt, LCA - Lateinisches Choralamt, FM - Familienmesse, JM - Jugendmesse, KM - Kindermesse, KKG - Kleinkindergottesdienst, HM- Hirtenmesse.

Katholische Kirchengemeinde St. Lambertus (Altstadt, Carlstadt, Innenstadt)

St. Lambertus: Do 19, 20, 21.30; Fr 19; So 17; Mo 10.30.

St. Andreas: Do 12, 18, 21.45; Fr 12, 15, 18; Sa 12, 21.30; So 8.30, 10.30, 12, 18; Mo 8.30, 18.

St. Maximilian: Sa 21; So 10, 12; Mo 10, 12.

St. Mariä Empfängnis: Do 7.30, 19, 20; Fr. 7.30, 11, 15; Sa 7.30, 21, So 10.15, 12, Mo 10.15, 12.

Anmeldung für St. Andreas online unter www.dominikaner-duesseldorf.de oder telefonisch unter 0211/136340 (Dienstag bis Samstag, 9 bis 12). Anmeldungen für St. Lambertus und St. Maximilian waren nur bis 26. März möglich. Anmeldungen können nur entgegengenommen werden, wenn die vollständigen Kontaktdaten (Vor-/Zuname, Straße/Hausnummer, PLZ /Ort und eine Telefonnummer) angegeben werden. Für St. Mariä Empfängnis ist keine Voranmeldung vorgesehen.

Katholische Kirchengemeinde Angerland-Kaiserswerth (Angermund, Kaiserswerth, Kalkum, Wittlaer)

St. Suitbertus: Do 19.30; Fr 15; Sa 16, 17; So 11, 18; 8.30, 11, 18.

St. Lambertus: Do 19.30; Sa 21; So 9.30; Mo 9.30.

St. Remigius: Do 20; Fr 15; Sa 22; So 9.30, 12.30; Mo 9.30, 12.30.

St. Agnes: Do 21; Fr 15; Sa 20; So 11; Mo 11.

Eine Anmeldung für die Gottesdienste ist nicht erforderlich! Bei gutem Wetter werden Heilige Messen im Freien gefeiert. Spätestens einen Tag vorher wird auf der Internetseite veröffentlicht, ob der jeweilige Gottesdienst aufgrund der Witterung wirklich draußen oder in der Kirche gefeiert wird. Für die Messen im Freien bitte nach Möglichkeit selbst eine Sitzgelegenheit mitbringen. Weitere Informationen unter www.angerland-kaiserswerth.de.

KATH. KIRCHENGEMEINDE HEILIGE DREIFALTIGKEIT (Derendorf/Pempelfort):

Heilig Geist: Do 15 in franz.; Fr 15 in franz.; So 11 in franz., 13 ukr. grich.-kath. Gem.; Mo 9.30.

Heilige Dreifaltigkeit: Do 18.30, 20.30 ghana-ital. Gem.; Fr 11 ghana. Gem, 15, 17 ital. Gem.; Sa 21 ghana. Gem.; So 11, 12.30 ghana. Gem., 16.30 ital. Gem..

St. Adolfus: Do 19 span. Gem., 21 span. Gem.; Fr 15 span. Gem.; Sa 20 span. Gem., 22; So 12 span. Gem.

St. Rochus: Fr 19, So 10, 18.

Herz Jesu: Fr 15 tamil. Gem.; Sa 21; So 11.30 tamil. Gem..

Pfarrgarten Barbarastraße: Do 20; So 15.30.

St. Lukas: Mo 11.

Anmeldung unter www.kath-derendorf-pempelfort.de oder telefonisch im Pastoralbüro unter 0211/94 68 48 0.

KATH. KIRCHENGEMEINDE ST. ANTONIUS UND BENEDIKTUS (Heerdt/Lörick/Ober-Niederkassel):

St. Benediktus: Do 8, 19, 22; Fr 8; Sa 8; So 11.30, 18; Mo 10.

St. Maria Hilfe der Christen: Do 18 ungar. Gem.; Fr 11, 15.

St. Antonius: Do 19, 22; Fr 11, 15; Sa 15.45; So 6, 10, 11.30, 13.15 indon. Gem., 18, Mo 11.30, 18, 19.

Anmeldung über das Online-Buchungssystem oder montags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 0211/57790013.

KATH. KIRCHENGEMEINDE HEILIGE FAMILIE (Golzheim, Unterrath, Lichtenbroich, Lohausen, Stockum):

St. Bruno: Do 18.30; Fr 15; Sa 21.30; So 11; MO 10, 11.

St. Maria Königin: Sa 21; So 18Mo 18.

St. Maria u. d. Kreuz: DoDo 19.30; Fr 15; Sa 21; So 6, 9.30, 12 in alban. Sprache; Mo 9.30.

St. Mariä Himmelfahrt: Sa 21, So 9, Mo 9.

Hl. Familie: Do 19.30; Fr 15; Sa 21.30; So 10.15, 11.30; Mo 10.15, 11.30.

KIRCHENGEMEINDE ST. FRANZISKUS-XAVERIUS (Mörsenbroich/Rath):

St. Franziskus Xaverius: Do 20; Fr 15; So 5; Mo 11.

St. Josef: Do 20; Sa 21; So 10.30; Mo 10.30.

Zum Hl. Kreuz: Fr 15; Sa 21; So 9.45; Mo 9.45.

Anmeldung über die Website

PFARREIENGEMEINSCHAFT FLINGERN/DÜSSELTAL:

St. Elisabeth + Vinzenz: Sa 20.30; Mo 9.45.

Liebfrauen: Fr 15; Sa 22; So 19.

St. Paulus: Do 19.30; Fr 10; So 11.15; Mo 11.15.

Anmeldung in allen drei Pfarrbüros, unter Telefon 0211/671161, 0211/355931-0 oder 0211/664226.

KATH. KIRCHENGEMEINDE ST. MARGARETA (Gerresheim/Grafenberg/Hubbelrath/Vennhausen/Knittkuhl):

St. Margareta: Do 7, 12, 20; Fr 7, 10, 11, 18; Sa 7, 10, 12, 18; So 6, 9.30, 11.15; Mo 10 (ausschließlich für Erstkommunionkinder und ihre Familien).

St. Ursula: Do 20; Fr 15; Sa 21; So 9.30; Mo 9.45 (ausschließlich für Erstkommunionkinder und ihre Familien).

St. Maria vom Frieden: Do 17 (Teilnahme nur nach Anmeldung über www.st-margareta.de möglich), 20; Fr 15; Sa 21; So 9.30 (auch hier Teilnahme nur nach Online-Anmeldung); Mo 8, 9.30, 11.15.

St. Katharina: Do 20; Fr 15; Sa 21; So 11.15; Mo 10 (ausschließlich für Erstkommunionkinder und ihre Familien).

St. Reinold: Do 18; Fr 17; So 6, 9.30; Mo 11.30 (ausschließlich für Erstkommunionkinder und ihre Familien).

St. Victor: Do 18; Fr 17; Sa 21; Mo 11.30 (ausschließlich für Erstkommunionkinder und ihre Familien).

Die Hauptgottesdienste werden alle aus St. Maria vom Frieden im Live-Stream übertragen. Anmeldung und weitere Infos unter https://www.st-margareta.de/gottesdienste.

Pfarreiengemeinschaft UNTER- UND OBERBILK/ FRIEDRICHSTADT UND ELLER-WEST:

St. Apollinaris: Do 18.30 kroat. Gem.; Sa 23 kroat. Gem..

St. Josef: Fr 11; Sa 22; So 15 afrik. Gem.; Mo 11.

St. Antonius: Do 20, 21.30; Fr 11; So 9.30, 11; Mo 11.

St. Peter: Do 20; Fr 15; Sa 22; Mo 12.30.

St. Martin: Do 19; Fr 15; Sa 21.30; Mo 11.

St. Pius X: Do 11.30; Fr 18; So 9.30.

Voranmeldung: über kostenfreie App Cocuun (www.cocuun.net). Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich über einen Anmeldezettel, den man zu den Gottesdienstzeiten erhält, anzumelden.

KATH. KIRCHENGEMEINSCHAFT ST.BONIFATIUS (Bilk/Flehe/Hamm/Volmerswerth):

St. Bonifatius: Do 18; Fr 15; Sa 20; So 10; Mo 10.

St. Ludger: So 10.

St. Suitbertus: So 5.30, 11.15; Mo 11.15.

St. Blasius: Sa 20; So 9.30; Mo 9.30.

Schmerzreiche Mutter: Do 18; Fr 15; Sa 20; So 8.30, 10.45; Mo 10.45.

St. Dionysius: Do 18.30; Fr 15; So 18; Mo 10.30, 11.45.

Die Anmeldung für die Gottesdienste ist möglich über das Formular auf der Website der Gemeinde www.bonifatiuskirche.de, per E-Mail an pfarrbuero@bonifatiuskirche.de oder telefonisch während der Öffnungszeiten im Pastoralbüro 0211/153614.

Kath. Hochschulgemeinde

KHG, Merowingerstraße 170: Do 20; Fr 15; Sa 22.

Anmeldung per E-Mail: kontakt@khg-duesseldorf.de oder unter Telefon 0211/934920 zu den Bürozeiten montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr.

SEELSORGEBEREICH „DÜSSELDORFER RHEINBOGEN“ (Wersten/Himmelgeist/Itter/Holthausen):

St. Maria i.d. Benden: Sa 22So 9.30; Mo 9.30.

St. Maria Rosenkranz: Do 20; Fr 15; Sa 21; So 11; Mo 11.

St. Joseph: Do 18.30; Fr 15; Sa 21; So 11; Mo 11.

St. Hubertus: Mo 9.30

Für alle Heiligen Messe wird ein Ticket benötigt. Tickets können über www.meinegemein.de gebucht werden.

KATH. KIRCHENGEMEINDE ST. ANTONIUS UND ELISABETH (Hassels/Reisholz):

St. Antonius: Do 20; Fr 15; Sa 21; So 11; Mo 11.

St. Elisabeth: Fr 15; Sa 22; Mo 9.30.

Für alle Gottesdienste Anmeldung per Mai an gottesdienste@antoniuselisabeth.de oder telefonisch im Pastoralbüro, 0211 741952.

PFARREIENGEMEINSCHAFT ELLER/LIERENFELD:

St. Gertrud: Do 20; Fr 15, 16; Sa 21.30; So 12, 18.30; Mo 10, 12.

St. Augustinus: Do 22; Fr 15, 16; Sa 21.30; So 9.30; Mo 9.30.

St. Michael: Fr 15, 16; Sa 21.30; So 11; Mo 11.

Einlass zu allen Messen nur mit Ticket möglich! Die Tickets wurden nach den Gottesdiensten in den jeweiligen Kirchen ausgegeben.

KATH. KIRCHENGEMEINDEVERBAND BENRATH/URDENBACH:

St. Cäcilia: Do 19; Fr 11, 15; Sa 9, 21.30; So 8.30, 9.45, 11, 12.30; Mo 8.30, 11.

Herz Jesu: Do 20; Fr 11, 15; Sa 21; So 11; Mo 11.

Um die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, ist an den Kar- und Ostertagen für den Besuch der Gottesdienste in beiden Kirchen eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Diese erfolgt vom 22. bis 26. März über die Website www.kkbu.de. Sollte dazu keine Möglichkeit bestehen, nimmt das Pastoralbüro vom 23. bis 26. März zu den bekannten Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr) unter 0211 / 71 93 93 telefonische Anmeldungen entgegen.

KATH. PFARRGEMEINDE ST. MATTHÄUS (Garath/Hellerhof):

St. Norbert: Mo 9.30.

St. Theresia: So 9.30.

St. Matthäus: Do 19; Fr 15; Sa 22.30; So 11; Mo 11.

Anmeldung unbedingt erforderlich per E-Mail bis Dienstag, 30. März, 12 Uhr: info@st-matthaeus-duesseldorf.de oder telefonisch unter 0211/70 17 77 im Pfarrbüro. Für die Gottesdienste auf dem Platz vor St. Matthäus kann gern eine Sitzgelegenheit mitgebracht werden. Für die Open-Air-Feiern gilt auch die Maskenpflicht.

