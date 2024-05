Kioskbrand in Flingern Tag fünf nach der Explosion: Grabkerzen, Botschaften und Blumen

Nach einer Explosion und einem Brand in einem Kiosk an der Grafenberger Allee in Flingern sind am Donnerstag, 16. Mai, drei Menschen ums Leben gekommen – darunter auch der Besitzer des Kiosks.

An Pfingstmontag stehen vor dem ausgebrannten Haus an mehreren Stellen Grabkerzen, Blumen und kleine Botschaften an die Verstorbenen.