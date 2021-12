Gebäude in Düsseldorf : Kiosk am Schlosspark Eller wird saniert

Die Trinkhalle ist beliebt und wird von Schülern oder Nutzern des Skaterparks rege genutzt, ist aber nicht mehr im besten Zustand. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Die Politiker in der Bezirksvertretung 8 machen sich jedoch darüber hinaus insgesamt Gedanken über eine bessere Eingangssituation in dem Bereich. Die sei jetzt schlichtweg unbefriedigend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Das Büdchen am Schlosspark Eller ist beliebt. Die Schüler der Lore-Lorentz-Schule gegenüber decken sich dort ein, die Nutzer von Skaterpark und Abenteuerspielplatz kaufen sich hier Getränke oder Snacks – demnach gilt es für die Gegend als unverzichtbar. Nett anzuschauen ist das Gebäude allerdings nicht.

Daher beantragten CDU und Grüne in der Sitzung der Bezirksvertretung 8 jetzt, am Kiosk sowie dem davor befindlichen Schaltkasten die vorhandenen Farbschmierereien zu entfernen und das Gebäude mit einem graffitiresistenten Anstrich zu versehen. Darüber hinaus soll die Verwaltung prüfen, wie unter Verbesserung des baulichen Zustands das Büdchen insgesamt optisch ansprechender gestaltet werden könnte – gegebenenfalls auch unter Nutzung von Mitteln zur energetischen Gebäudesanierung.

Das 1977 gebaute und in Zuständigkeit des Amtes für Gebäudemanagement stehende Kiosk an der zentralen Zugangsstelle zu Schloss und Schlosspark Eller mache schlichtweg einen ungepflegten Eindruck, was diesem besonderen Ort im Stadtteil nicht gerecht werde, heißt es in der Begründung der beiden Parteien. Außerdem habe die Verwaltung bereits vor fünf Jahren mitgeteilt, dass sich das Gebäude in

baulicher und haustechnischer Sicht in keinem guten Zustand befindet.

Der Antrag stieß zwar auch bei den anderen Parteien auf Zustimmung, jedoch richtete Markus Dreist (SPD) den Blick auf die insgesamt unbefriedigende Eingangssituation in diesem Bereich. So sei auf lange Sicht auch ein Neubau des Büdchens an anderer Stelle denkbar, um so zu einer besseren Sicht auf das Schloss zu gelangen. In dem Fall würden provisorische Schönheitsreparaturen jetzt womöglich nicht so viel Sinn machen.