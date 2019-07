Ferien-Tipps : Kino und ein Kurztrip nach Osaka

Düsseldorf Kaspers Wunderlampe

Sommer, Sonne, Sand und Meer. Kasper ist furchtbar aufgeregt. Er fährt in den Urlaub. Beim Spielen im Sand findet er eine seltsame Lampe. Von da an nimmt das Chaos seinen Lauf. Das Puppentheater zeigt eine Abenteuergeschichte für kleine Urlauber von 2,5 bis 10 Jahren. Spieldauer ca. 35 Minuten. Letzte Termine vor der Sommerpause: Samstag, 27. Juli, 16 Uhr, Sonntag, 28. Juli, 11 Uhr, im Puppentheater Helmholtzstraße 38, Reservierungen telefonisch unter 37 24 01, www.puppentheater.de

Jeder Sonntag ist Familiensonntag im Keramikmuseum Hetjens. Auch an diesem Sonntag, 28. Juli, 14 bis 16 Uhr bietet das Hetjens Programm für die ganze Familie. Die können sich im Palais Nesselrode von den Schmuckstücken der Museumssammlung aus 8000 Jahren

Umstrittener Politiker in Düsseldorf : „Deutsche Finanzpolitik ist wichtiger als die Klimapolitik“

Am Düsseldorfer Hafen : Verunglückter Jugendlicher im Rhein noch immer nicht gefunden

60 Jugendliche probten den Aufstand : Rheinbad in Düsseldorf wieder geräumt

Musikveranstaltungen im Düsseldorfer Süden : Die neuen Konzerte in Schloss Benrath

Rheinbahn arbeitet an Gleisen : Gleiserneuerung auf der Benrather Schlossallee

Bei diesem zweitägigen Ferienkurs dürfen sich die Kinder auf Großes freuen: Sie werden zu jungen Architektinnen und Architekten. Der Brick-Art-Künstler Aran Hudson baut mit Kindern von 9 bis 14 Jahren aus Legosteinen Wunschgärten oder Bauwerke. Als Inspiration dafür dienen das Gelände, die Gärten und die Architektur von Schloss Benrath. Termine: 30. Juli und 31. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr, Stiftung Schloss und Park Benrath, In der Benrather Schlossallee 100-106, Kontakt und Informationen: Telefon: 89 21 903, E-Mail: besucherservice@schloss-benrath.de, Home­page: www.schloss-benrath.de

Der kleine Maulwurf schaut aus seinem Erdloch und hat plötzlich etwas auf seinem Kopf. Das ist nicht schön. Nun will er wissen, wer ihm da auf den Kopf gemacht hat. Diese Geschichte wird in der Kinder- und Jugendbibliothek erzählt, als zweisprachiges Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren, in Deutsch und Berberisch. Eine Anmeldung für Gruppen ist erforderlich, für Einzelpersonen und Familien ist sie nicht notwendig. Dienstag, 30. Juli, 14.30 Uhr, Kinder- und Jugendbibliothek, Bertha-von-Suttner-Platz 1, Telefon 89 92970.