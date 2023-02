Kinderzumzug in Düsseldorf Großer Umzug für kleine Jecken

Wenn ein als Bär verkleideter Mann seiner vierjährigen Tochter liebevoll den verrutschten Haarreif mit dem Einhorn wieder gerade rückt, wenn achtjährige Batmans wieselflink umher laufen und das Wurfmaterial aufsammeln, wenn kleine Frösche, Sonnenblumen, Prinzessinnen die mit Klömpkes, Kamelle, Bonbons und anderen süßen Leckereien prall gefüllten Tüten kaum noch selber tragen können, wenn ältere Kinder jüngeren freiwillig ihre frisch gefangenen Süßigkeiten überlassen und, wenn auf der Kö und in der Altstadt ausnahmsweise mehr Kinder als Erwachsene unterwegs sind, dann kann nur der Kinder- und Jugendumzug des Düsseldorfer Karnevals durch die Stadt ziehen. „Wir haben 4035 Teilnehmer im Zug“, erläutert Die Jugendbeauftragte des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC) Nicole Nothen. „Damit haben wir den Teilnehmerrekord von 2020 geknackt. Da waren etwas mehr als 3800 Menschen im Zug dabei.“ Sowieso merke man, dass nach den zwei Jahren Corona-Pause die Jecken jeden Alters feiern wollten. „Bei unserem Umzug werden auch wieder viele der Begleitpersonen zum Kind. Das ist wunderschön mit anzusehne“, freute sich Nothen.

Kein Wunder also dass der „kleine Zoch“ so lang war, dass die ersten schon am Zielort Burgplatz angekommen waren, während die letzten Gruppen, die Grundschule Essener Straße, die Ruhrpott Guggis aus Duisburg und die Schule an der Bonifatiusstraße noch nicht losgezogen waren.

Vorneweg zog die Kinder-Tonnengarde und der Nachwuchs der KG Düsseldorfer Nordlichter. Der 2010 gegründete Verein ist seitdem jedesmal beim Kinderumzug dabei gewesen, aber noch nie so weit vorne. „Wir haben darum gebeten an der Spitze mitgehen zu dürfen, denn nur so können wir anschließend noch zum Biwak in Lohausen kommen“, verrät Kaiserswerths Burggräfin Silke Hester. „Der Deal ist aber, dass unser Vorsitzender Marc Warnke das CC-Schild vorneweg tragen muss.“ Also schnappte sich Warnke das Schild und verkündete so als Erster die Ankunft des närrischen Lindwurms über beide Seiten der Kö, Bastionsstraße, Bilker Straße, am Carlsplatz vorbei über die Mittelstraße, Flingerstraße, um das Jan-Wellem-Reiterstandbild auf dem Marktplatz herum zum Burgplatz. Jeder Meter das Zugweges war mit mehreren Reihen großer und überwiegend kleiner Jecken und Närrinnen besetzt.Damit will sich Noth