Schule in Düsseldorf : Heute die Welt von morgen retten

Céline Ilbertz, Alina Speer, Nina Jasny, Angela Fedlmeier und Merle Biesel (v.l.) haben das Pilotprojekt ins Leben gerufen. Foto: Angela Fedlmeier

Düsseldorf Am Wim-Wenders-Gymnasium startete die Kinderumweltakademie der Organisation „It’s for Kids“. Weitere Schulen und Kitas in Düsseldorf sollen folgen.