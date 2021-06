Kinderschutzfamilien in Düsseldorf : Eine Heimat auf Zeit für Kinder in Not

Das Jugendamt hat Nino aus seiner Familie genommen, seit zehn Monaten kümmert sich Heike um den Zweijährigen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Wenn das Jugendamt ein Kind aus einer Familie nimmt, muss schnell eine Betreuung gefunden werden. Awo und andere soziale Träger arbeiten mit sogenannten Kinderschutzfamilien zusammen – und suchend dringend mehr Engagierte.

Nino, zweieinhalb Jahre alt, rast auf seinem Rutschauto durch die Flure des Awo-Gebäudes an der Schloßallee. Heike schaut dem kleinen Rotschopf liebevoll nach. Seit zehn Monaten lebt Nino bei ihr. Die 58-Jährige ist Teil einer von 15 Kinderschutzfamilien der Düsseldorfer Awo und kümmert sich seit 21 Jahren um Kinder, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern bleiben können.

Vernachlässigung, Mangelernährung, körperliche und seelische Gewalt, Suchterkrankungen der Eltern – es gibt viele Gründe, warum das Jugendamt beschließt, Säuglinge und Kleinkinder aus der eigenen Familie herauszunehmen. Hinweise kommen häufig vom Arzt oder aus der Kita. Diese Kinder werden manchmal von den Kinderschutzfamilien aufgenommen, neben der Awo haben auch andere Soziale Träger solche Projekte. „Wichtig ist, dass die Unterbringung dort immer auf Zeit geschieht, in der Regel ein halbes bis ganzes Jahr“, sagt Petra Meiers, Fachberaterin der Kinderschutzfamilien bei der Awo. Es gab aber auch Fälle, in denen ein Kind nur zehn Tage in einer Familie geblieben ist –oder über drei Jahre. „Ziel ist, nach dem Aufenthalt bei der Kinderschutzfamilie eine dauerhafte Lösung zu finden. Das kann eine Pflegefamilie sein, oder sie können zurück zu den eigenen Eltern“, erklärt Meiers.

Info Soziale Träger suchen Kinderschutzfamilien Awo Interessierte können sich über das Thema Kinderschutzfamilien bei Einrichtungsleiterin Helene Hanukic informieren, per Mail an [email protected] oder unter 01520 6354761. Andere Träger Auch andere Träger bieten ähnliche Dienste an. Infos für die Diakonie gibt es unter 0211 60101165 oder www.werdet-pflegeeltern.de, die Caritas

Heike – deren voller Name nicht in der Zeitung stehen soll, um Konflikte mit Ninos Eltern zu vermeiden – hat in den 21 Jahren, in denen sie Teil einer Kinderschutzfamilie ist, schon viele Mädchen und Jungen betreut. Gezählt hat sie sie nicht. Die Familien bekommen eine Aufwandsentschädigung dafür, dass sie sich um ein Kind kümmert. Dafür hat sie mit Nino und seinen Vorgängern auch eine Vollzeitbeschäftigung. „Einige Kinder sind ängstlich, andere sehr vorlaut, teils wirklich harte Fälle“, weiß die 58-Jährige aus Erfahrung. Sie brauchen eine Bezugsperson, müssen Vertrauen aufbauen und lernen, Kind zu sein. „Das klappt bei Nino hervorragend“, freut sich Heike. Der Alltag einer Kinderschutzfamilie besteht aus viel gemeinsamer Zeit, in der dem Kind manchmal zum ersten Mal im Leben Zuneigung vermittelt wird. Aber es gibt auch Supervisionen, Fortbildungen, Gespräche mit anderen Familien und Therapien. „Es ist eine erfüllende und wichtige Arbeit, auch wenn sie manchmal schwer fällt – vor allem wenn man sich von einem Kind wieder trennen muss“, sagt Heike. Dennoch genießen sie und ihre Familie – die eigenen Kinder sind inzwischen Erwachsen – den Umgang mit den wechselnden Schutzkinder. „Es gehört eine gewisse emotionale Stabilität dazu, damit innerhalb der Familie keine Rivalität aufkommt“, so Heike. Sie habe durch die Arbeit aber auch ihren eigenen Kindern mehr Zeit widmen können, als es bei regulärer Berufstätigkeit der Fall gewesen wäre.

Und auch Treffen mit den eigentlichen Eltern stehen auf dem Programm der Kinderschutzfamilien. „Da ist mein Alter hilfreich, weil ich nicht mehr als Konkurrenz angesehen werde“, sagt Heike und lacht. Es müsse klar sein: Die Kinderschutzfamilien wollen den Eltern die Mädchen und Jungen nicht wegnehmen. Petra Meiers weiß: „Wenn sich Eltern und Kind in den Räumen der Awo sehen, ohne den Alltagsstress und nur zu gemeinsamen Aktivitäten, dann entsteht häufig eine Bindung, die es früher nicht gab.“ Denn Vernachlässigung und Gewalt entstehen häufig, weil die Eltern mit der Situation überfordert sind, verkompliziert durch wirtschaftlich und sozial schwierige Lebensumstände. Wenn man die Eltern vorübergehend entlastet, bekommen sie ihr eigenes Leben häufig selbst in den Griff und sind dann auch wieder bereit, ihr Kind zu erziehen. „Allerdings wird das Elternrecht manchmal über das Kindeswohl gestellt, und Gerichte schicken die Kinder hin und wieder zu früh in die Familien zurück“, sagt Meiers. Denn körperliche Misshandlung muss zum Beispiel eindeutig vom Gerichtsmediziner festgestellt werden – was oft schwierig ist in einem Alter, in dem Kinder wie Nino sich beim Spielen immer wieder blaue Flecken, Abschürfungen und kleinere Wunden zuziehen. „So gibt es auch Kinder, die wir zum wiederholten Mal in eine Schutzfamilie geben müssen“, berichtet Meiers.