Plakate und Beratungsangebote : Kinderschutzbund startet in Düsseldorf neue Kampagne gegen Gewalt

Kinderschutzbund startet in Düsseldorf neue Kampagne gegen Gewalt

Düsseldorf Auch Demütigungen und Drohungen können zu massiven Langzeit-Folgen führen. Der Kinderschutzbund setzt auf Aufklärung und Prävention. Wie er die Familien erreichen will.

Mit einer Kampagne will der Kinderschutzbund (KSB) auf die Folgen von psychischer Gewalt in der Erziehung aufmerksam machen „Demütigungen, Liebesentzug, Misstrauen und Drohungen können genauso zu massiven Langzeitfolgen bei Heranwachsenden führen wie Schläge oder sexuelle Übergriffe“, sagt KSB-Geschäftsführerin Bettina Erlbruch. Mit Sätzen wie „Wenn du jetzt frech wirst, dann knallt es“, „Du hast einfach zwei linke Hände“ oder „Du warst wieder zu spät, jetzt hast du eine Woche Hausarrest“ beginne bereits die Gewalt. Denn das Kind fühle sich nach solchen Ansagen oft wertlos, ungeliebt und unerwünscht. „Allerdings wird diese Art von Gewalt von vielen Eltern nicht als solche wahrgenommen“, meint die Expertin und hofft darauf, dass das Thema mit Hilfe der großflächigen, über das Stadtgebiet verteilten Plakate stärker ins Bewusstsein rückt.

Rund die Hälfte der Beratungen der Düsseldorfer KSB-Gruppe dreht sich um körperliche und seelische Gewalt gegen Heranwachsende. „Massive Übergriffe, wie beispielsweise Stockschläge, sind inzwischen selten, aber die Ohrfeige und der so genannte Klaps auf den Po finden auch in Düsseldorf tagtäglich statt“, sagt Erlbruch. Hinzu kämen die zahlreichen Übergriffe durch Beschimpfungen und Verbote mit ihren häufig genug massiven Folgen. „Auch diese Art von Gewalt in der Erziehung schafft keine Einsicht bei Kindern. Sie zeigt bloß, wer der Stärkere ist“, betont Hauke Duckwitz, Kinderneurologe und Vorsitzender des Düsseldorfer KSB.