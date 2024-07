Auch in der Nacht und am Wochenende Warum der Düsseldorfer Kinderschutz-Dienst jetzt rund um die Uhr erreichbar ist

Insgesamt steigt die Zahl der möglichen Kindeswohlgefährdungen – bundesweit und in der Landeshauptstadt. Der KSD bearbeitete nach Angaben der Stadtverwaltung von August 2022 bis März 2024 1320 Meldungen potenzieller Kindeswohlgefährdungen. Demnach bestätigte sich in etwa der Hälfte der Meldungen die Bedrohung nicht, in zehn bis 15 Prozent wurde zwar keine Gefährdung, aber ein Hilfebedarf festgestellt. In weiteren zehn bis 15 Prozent wurde außerdem eine Gefährdung erkannt, die durch die Einleitung von Schutzmaßnahmen abgewendet werden konnte. Die letzte anzuwendende Maßnahme, so erklärt es Schäfer-Sikora, sei dabei die Inobhutnahme der Kinder. Der Stadt sei daran gelegen, die Kinder möglichst in ihren Familien zu belassen, um zusätzliche psychische Belastungen zu vermeiden. Die Sorge genau davor sorge häufig für eine große Scheu bei Bürgern, die eine mögliche Kindeswohlgefährdung beobachtet haben und zögern, sie zu melden.