Kommen & gehen in Düsseldorf : Lotta & Emil auf fairen Sohlen

Düsseldorf Wo früher an der Nordstraße in Düsseldorf-Pempelfort ein Goldschmied war, hat jetzt ein Kinderschuhladen eröffnet. „Lotta & Emil“ war ursprünglich ein kleines Start-up mit Lager im heimischen Keller.

Was zunächst als kleines Start-up mit Online-Handel und Lager im heimischen Keller begann, hat mittlerweile Tritt gefasst und wächst. Das erste eigene stationäre Geschäft in Düsseldorf öffnete vor wenigen Tagen an der Nordstraße seine Türen.

Rund 50 Quadratmeter groß ist das Ladenlokal. Dort, wo bislang ein Goldschmied seine Juwelen verkaufte, steht in naturbelassenen schlichten Holzregalen die Kollektion an Chelsea-Boots und Gummistiefeln, an Krabbelschuhen und Sneakern bereit – zu Preisen um die 60 Euro. Die Modelle sind ohne Sticker oder Glitzer, ohne Prinzessinnen- oder Piraten-Logo, dafür mit Klett- oder Reißverschluss zum einfachen An- und Ausziehen.