Demo vor dem Rathaus Düsseldorf : 1200 Kinder ziehen vor das Rathaus

Düsseldorf Unter dem Motto „Wir haben Rechte“ setzten sich Jungen und Mädchen aus 30 Düsseldorfer Schulen für mehr Mitsprache ein.

„Der Jahrestag war für uns Anlass, in den Schulen, mit denen die Diakonie in der offenen Ganztagsschule kooperiert oder wo sie den Schulsozialdienst stellt, das Thema Kinderrechte zu behandeln“, erläutert Diakonie-Abteilungsleiter Jugendhilfe und Schule Hubert Balkhausen. Seit Wochen und Monaten wurde in den Schulen zu dem Thema Kinderrechte diskutiert, gemalt, gebastelt, unterrichtet, getanzt, gelehrt und gespielt. Einiges davon wurde auf dem Marktplatz während der Kundgebung präsentiert. So überreichten Schüler der Regenbogenschule an OB Thomas Geisel ein „goldenes Buch“ mit Ideen und Vorschlägen zur Förderung des kindgerechten Lebens in Düsseldorf. „Ich werde das Buch gründlich studieren“, versprach Geisel. „Mit den Ideen wird sich der Rat beschäftigen.“