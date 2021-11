Karneval in Düsseldorf : Das Kinderprinzenpaar legt die Narren-Pritsche nieder

Düsseldorf Im Schützenhaus Eller wurden Ben Eyckeler und Denise Kloft nach zwei Sessionen entkürt. Nachfolger werden in diesem Jahr wegen Corona nicht ernannt.

Die Prinzengarde verabschiedete die närrischen Jung-Herrscher, präsentierte im Gegenzug aber keine Nachfolger. „Wir wissen ja immer noch nicht, wie es mit der Session läuft. Corona hat sich ja wieder mit Macht zurückgemeldet. Deshalb haben wir auf ein Kinderprinzenpaar für die kommende Session verzichtet“, erklärt Prinzengarde-Präsident Dirk Kemmer. „Wir möchten Kindern, die mit großer Vorfreude und viel Elan in die Session gehen, die Enttäuschung ersparen, wenn dann doch nichts stattfindet. Also gibt es das nächste Kinderprinzenpaar in der Session 2022/23.“

Kinderprinz und Venetia hatten sich in die Herzen der gesamten Rot-Weissen regiert. „Sie haben uns phantastisch vertreten, es war grandios“, urteilt Kemmer. „Die geschliffene Rede war nicht so ihre Stärke, aber durch ihre tänzerischen Einlagen und ihren Frohsinn haben sie alle im Sturm erobert.“

In die karnevalistische Arbeitslosigkeit verabschieden sich Ben und Denise nicht, sind sie doch aktuell in verschiedene Tanznummern der Kindergarde eingebunden. Und als Ratgeber für kommende Kinder-Prinzenpaare stehen sie auch zur Verfügung. Für ihre Nachfolger, die ja erst in einem Jahr ihren Dienst antreten müssen, haben sie noch genau zwei Tipps. „Seid ihr selbst und habt Spaß“, so Denise.