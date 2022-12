Neu in Düsseldorf Am Carlsplatz gibt es jetzt Kindermode aus Amsterdam

Vor einigen Jahren ist Ehemann Skief Houben mit ins Unternehmen eingestiegen, und heute sind rund 40 Mitarbeitende, darunter ein zehnköpfiges Designteam, am Hauptsitz in Amsterdam für Donsje beschäftigt. Vertrieben werden die alle drei Monate wechselnden Kollektionen über ausgewählte Händler in Metropolen wie London, New York oder Tokio, einen eigenen Onlineshop und aktuell zwei eigene Geschäfte – eines in Amsterdam, eines in Düsseldorf, ein weiteres soll im kommenden Frühjahr in München dazukommen.