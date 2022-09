Kinder in Düsseldorf : Kinderhaus Bilk feiert mit Keller

Düsseldorf Der Oberbürgermeister war hier früher noch im Vorstand der Elterninitiative. Das Montessori-Kinderhaus hat schon ganz früh Kinder unter drei Jahren aufgenommen.

Das Montessori-Kinderhaus Bilk wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Jetzt wurde an der Ulenbergstraße gefeiert – mit rund 250 Gästen, vor allem ehemaligen Kindern und Eltern. Darunter war auch Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) mit seiner Frau Uma und seiner jüngsten Tochter. Sie und ihr Bruder, erzählt Keller beim Jubiläumsfest, erinnern sich gerne an die Zeit in der Kita. Genau wie er selbst: „Ich war damals sogar als Vater im Vorstand der Elterninitiative – da war ich gerade Verkehrsdezernent in Düsseldorf geworden.“ Seine Familie und er wurden von der Kitaleiterin Petra Raschke, die das Kinderhaus vor drei Jahrzehnten selbst mitgründete und es bis heute leitet, mit einer Umarmung begrüßt.