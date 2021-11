Mindestens ein Impfdurchbruch : Düsseldorfer Kita wegen vieler Corona-Fälle geschlossen

Am Mittwoch gab es knapp 1000 Impfungen in Düsseldorf. Foto: dpa/Lennart Preiss

Düsseldorf Die Inzidenz in Düsseldorf klettert weiter nach oben. Probleme gibt es mit der Kita Am Walbert in Unterrath, die wegen vieler Infektionen geschlossen ist.

Die neue Dynamik der Pandemie hat zur Schließung der städtischen Kindertagesstätte Am Walbert geführt. Dort wurden seit Ende Oktober zehn der insgesamt rund 60 Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. „Auch mehrere Mitarbeiter sind erkrankt. Nicht alle an Corona, aber mindestens einen Impfdurchbruch hat es dort gegeben. Hinzu kommen länger geplante Urlaube“, sagt Dagmar Niederlein, Vize-Leiterin des Jugendamts.

Voraussichtlich bis zum Wochenende bleibe die Einrichtung nun geschlossen. Grund dafür seien aber nicht die notwendig gewordenen Quarantänen, sondern der Betreuungsschlüssel. „Für eine bestimmte Anzahl Kinder und Gruppen ist eine bestimmte Zahl von Mitarbeitern vorgesehen. Stimmt diese Relation nicht mehr, müssen einzelne Gruppen und in Ausnahmefällen auch die ganze Einrichtung geschlossen werden“, sagt Niederlein. Bislang sei an diesem Standort aber niemand schwer erkrankt, die Chancen stünden gut, dass die Kita am Montag wieder öffnen könne.

Wie viele Standorte sei nach den Lockerungen des Landes auch die Kita Am Walbert wieder zu einem offenen Konzept ohne strenge Gruppentrennung zurückgekehrt. „Das ermöglicht die von vielen Eltern gewünschten längeren Zeitfenster für die Betreuung. Auf der anderen Seite kann es aber die Infektionen erleichtern“, erläutert Niederlein.

Dass Impfdurchbrüche nicht zu unterschätzen sind, zeigte eine Auskunft der Stadt vom Montag. Danach starben bis zu diesem Zeitpunkt in Düsseldorf 16 Menschen an Covid-19, die vollständig geimpft waren. Am Montag und Dienstag wurden weitere zehn Todesfälle bekannt. Ob es hier auch solche Fälle gab, will die Stadt nicht mitteilen. Bislang sind 506 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, in Düsseldorf gestorben.