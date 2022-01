Kultur in Düsseldorf : Wie Kinder Platons Philosophie leicht verstehen

Angelina Galbeni hat ihr eigenes Theater gegründet, das jetzt auch als Verlag fungiert. Foto: Marc Ingel/Marc Ingel / privat

Düsseldorf Die Bilkerin Angelina Galbeni hat sich mit ihrem Kinderbuch „Der schüchterne König“ an ein schwieriges Thema gewagt.

Von Marc Ingel

Mitten im Lockdown gründete Angelina Galbeni ein neues Theater. Die Frau traut sich etwas, doch sie hatte Erfolg. Denn Galbeni Culture ging nach draußen, in die Hinterhöfe, man konnte das Ensemble buchen und dann der Aufführung von Molières „Der eingebildete Kranke“ vom Balkon aus beiwohnen. Aber es war klar: Wenn es kälter wird, ist die Spielzeit erst einmal zu Ende. Doch zum Glück hat Galbeni nicht nur ein Talent als Regisseurin und Theaterleiterin, die Griechin gibt auch Schauspiel- und Fremdsprachenunterricht. Und sie kann schreiben. Das tat sie lange mehr so nebenbei, doch jetzt war es an der Zeit, mit dem fertigen Produkt an die Öffentlichkeit zu gehen: Und somit ist Galbeni Culture mit „Der schüchterne König“ jetzt auch zum Verlag geworden. „Ziel unseres kleinen Unternehmens ist es, alle Bereiche der Kultur miteinander zu verbinden, daher sollen die Schwerpunkte eben nicht nur auf Theater, sondern ebenso auf Film, Produktionen, Workshops, Fremdsprachenunterricht und eben Bücher liegen“, erläutert Angelina Galbeni.

Entstanden ist jedenfalls ein außergewöhnliches Kinderbuch, das kleinen Lesern den Zugang zur Philosophie aufzeigen soll. In dem Märchen von Angelina Galbeni geht es um niemand geringeren als Platon – und wie er als Junge durch frühkindliche Erlebnisse seine spätere Philosophie überhaupt erst entwickeln konnte. Das Buch mit Illustrationen von Kiki Kolympari fußt auf biografischen Daten von Platon und verbindet die überlieferten Fakten fantasievoll mit Elemente und Personen, die Platon beeinflusst haben – wie etwa Aristofanes oder Sokrates. Es ist natürlich einfach zu lesen und auch zu verstehen. Und es gibt Anreize zu Diskussionen: „Themen wie Helikopter-Eltern oder auch die Zeit des Lockdowns lassen sich in dieser Geschichte in gewisser Weise wiederfinden“, sagt Galbeni.

Sie empfiehlt ihr Buch für Kinder ab fünf Jahren, „aber auch für jeden Erwachsenen, der die Philosophie von Platon einfach erklärt lesen möchte, ist es geeignet“, erzählt die Autorin.

Parallel arbeitet die Gründerin an weiteren Projekten von Galbeni Culture. So soll auch das bereits erfolgreich erpobte Kindertheater für Schulen fortgesetzt werden. „Die verwirrte Märchenfigur“ ist eine Aufführung mit nur einem Schauspieler, die in der Klasse vor maximal 35 Kindern gezeigt wird. „Das Projekt ist interaktiv und dient nicht allein der Unterhaltung. Es soll vielmehr einen Anreiz dafür bieten, die Kommunikations-, Selbstentwicklungs- und Toleranz-Förderung weiterzuentwicklen“, so Galbeni.