Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise in Düsseldorf : 200.000 FFP2-Masken für den Kita-Start

Kita-Leiterin Elke Hansen (r.) empfängt an der Vereinsstraße in Gerresheim Lilo (2) und Theo (6) mit ihrer Mutter Katrin Jelonek. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Rund 24.000 Kinder werden von Montag an wieder in den 367 Düsseldorfer Tagesstätten betreut. In Corona-Zeiten ist das bei reduziertem Personal eine enorme Herausforderung – und für die Eltern ein langersehnter Schritt.