Weiteres Angebot von SOS-Kinderdorf Ein Second-Hand-Laden für Kindersachen

Düsseldorf · Der soziale Träger SOS-Kinderdorf eröffnet am Dienstag an der Matthias Erzberger-Sraße 9 in Garath den „Kinderdorf-Laden“, einen Second-Hand-Laden für Kindersachen. Der hat dann künftig immer dienstags von 10 bis 17 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat nicht nur für Bedürftige geöfnet.

18.10.2023, 05:15 Uhr

Freuen sich schon auf die Eröffnung des Second-Hand-Ladens „Kinderdorf-Laden“: Stefanie Sasse (hinten, Stadtteilkoordinatorin bei SOS-Kinderdorf) und Elena Gintner. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Andrea Röhrig

Die Mutter, die am Dienstagmittag vor der Tür an der Matthias-Erzberger-Straße 4 steht, muss Stefanie Sasse, Mitarbeiterin im SOS-Kinderdorf, auf kommende Woche Dienstag vertrösten. Denn dann öffnet der Second-Hand-Laden für Kindersachen, der „Kinderdorf-Laden“ des sozialen Trägers, offiziell das erste Mal. Ab 24. Oktober ist das Geschäft künftig immer dienstags von 10 bis 17 Uhr sowie jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr geöffnet.