Musikprojekt in Düsseldorf Kinder und Jugendliche kreieren neues Lied über Düsseldorf

„Arm und reich, schwarz und weiß, das hier ist Düsseldorf. Real und fake, no name und fame – das hier ist Düsseldorf.“ So lauten die ersten Zeilen des Refrains eines neuen Songs über Düsseldorf. Die Gegensätzlichkeit der Stadt – zwischen Kö und kommunalen Räumen mit sozialem Handlungsbedarf, zwischen hoch subventionierten Kultureinrichtungen, Schülertheatern und Subkultur, zwischen riesigen Glaspalästen von Weltunternehmen und Arbeitslosigkeit – wird allerdings nicht von etablierten Künstlern skizziert, sondern von einem überwiegend aus Kindern und Jugendlichen bestehenden Musikprojekt.