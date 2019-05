Astrid-Lindgren-Schüler siegen : Kinder spielen um den Schultennis-Pokal

Düsseldorf Bei ihrem Pokalsieg ließen die Lindgren-Schüler 226 weitere „Pennäler“ aus 19 Grundschulen hinter sich.

Anton Matthäus, Lilith van der Knaap, Leon Quack und Maximilian Kütter strahlten über das ganze Gesicht. Kein Wunder, sind sie doch die Sieger des 14. Schultennispokals des Tennis Bezirks Düsseldorf (TBD). Das Quartett holte den „Cup“ nicht für sich, sondern für die Astrid-Lindgren-Grundschule in Lierenfeld. Bei ihrem Pokalsieg ließen die Lindgren-Schüler 226 weitere „Pennäler“ aus 19 Grundschulen hinter sich. In Vor- und Endrunde des Schultennispokals traten 44 Mannschaften an. „Das ist eine neue Rekordbeteiligung und für uns damit Auftrag weiterzumachen“, sagt Dietloff von Arnim. Er ist als Präsident des Tennis Verbands Niederrhein (TVN) Schirmherr des Schultennispokals und als TBD-Vorsitzender gleichzeitig im Kreise der Initiatoren.