Düsseldorfer Sportcheck Kinder nach Pandemie weniger sportlich

Nachdem coronabedingt in Düsseldorf keine sportmotorischen Tests durchgeführt werden konnten, ist der InCheck’D, der Test für Zweitklässler, 2022 nun wieder erfolgt. Offenbar haben die Pandemie und der dadurch ausgefallene Sportunterricht, aber auch weniger Training in Vereinen, dazu geführt, dass Kinder Anfang 2022 nicht die gleichen motorischen Fähigkeiten zeigen konnten, wie die Vergleichsgruppe vor Corona. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch im Sportausschuss vorgestellt.