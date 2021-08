Jugend in Düsseldorf : Taschen für den Umweltschutz

Düsseldorf Bei dem Akki-Projekt nähten sieben Mädchen 30 bunte Taschen aus Stoffresten. Mit der Aktion beteiligt sich der Verein an der australischen Initiative „Boomerang Bags“, die das Ziel hat, selbstgenähte Taschen in den Umlauf zu bringen.

Aus Alt mach Neu: Unter diesem Motto haben sieben junge Nachwuchsschneiderinnen Taschen selbst genäht. Anstatt neu gekaufte Materialien zu verwenden, wurden die Taschen aus lauter Stoffen hergestellt, die ansonsten im Schredder gelandet wären. So kamen alte Gardinen, Tischdecken, aussortierte Bettwäsche und andere Stoffreste zum Einsatz. Das Projekt wurde von dem Verein Akki (Aktion & Kultur mit Kindern) geleitet und hatte einen ganz bestimmten Hintergrundgedanken: Mit der Aktion beteiligt sich der Verein an der australischen Initiative „Boomerang Bags“, die das Ziel hat, selbstgenähte Taschen in den Umlauf zu bringen, um somit den Verbrauch an Plastiktüten und anderen umweltschädlichen Materialien zu reduzieren.

„Das Ganze wurde aufgezogen wie eine Taschen-Fabrik, in der die Näherinnen keine individuellen Taschen herstellen, wie sonst in der Modewerkstatt, sondern die Fertigung einzelner Arbeitsschritte durchführen“, erzählt Marie Fisch, die das Projekt betreut hat. Die fleißige Arbeit der Mädchen hat Früchte getragen, so konnten sie insgesamt 30 bunte Taschen herstellen. „Wir waren hinterher selbst erstaunt, dass es so viele Taschen wurden“, sagt Fisch. Am Ende des Tages durfte sich dann jede ihr Lieblingsmodell mitnehmen. Die restlichen Taschen wurden an den Unverpacktladen „Pure Note“ in Bilk abgegeben.