Bald startet auch das „Teddybär“-Krankenhaus : So wird der Arztbesuch für Kinder nicht schlimm

Düsseldorf Zahnärztin Melike Bergfort spricht bei der Behandlung von Zauberlampen und Mini-Staubsaugern und verarztet auch Kuscheltiere, im „Teddybär-Krankenhaus“ der Uniklinik werden Plüschtiere sogar per Ultraschall untersucht. Und bei 360°milchzahn können sich Kinder wie im Weltall fühlen.

Melike Bergfort weiß, wie ausgeliefert sich ein Kind auf einem Behandlungsstuhl in einer Zahnarztpraxis fühlen kann. Eine fremde Umgebung und Menschen, bedrohlich aussehende, teils Krach machende Instrumente wie Bohrer und Sauger oder auch eine Spritze in der Hand des Arztes: „Das alles kann einem Kind Angst machen“, sagt die Zahnärztin, die vier Kinder hat. In ihrer Praxis an der Schadowstraße nimmt sie sich daher immer viel Zeit für ihre jungen Patienten und versucht auf unterschiedliche Arten, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Denn Kinder sollten sich beim Arzt (egal welcher Fachrichtung) wohlfühlen, dann können die Mediziner ihre Arbeit am besten machen. Und der Praxisbesuch ist für alle Beteiligten (auch Eltern) viel entspannter.

„Wichtig ist es, den Kindern altersgerecht alles zu erklären“, sagt die 44-Jährige von der Praxis Bergfort. Bei ihr wird dann aus dem Sauger ein Mini-Staubsauger, aus dem Bohrer eine Bürste, mit der die Bakterien, die eine Party im Zahn feiern, entfernt werden. Die Füllung wird mit einer Zauberlampe ausgehärtet, zum Abschluss geht es mit dem Radiergummi über den Zahn. In der „Kuscheltiersprechstunde“ untersucht und behandelt sie sogar die kleinen Freunde von Drei- bis Achtjährigen (kostenfrei).

Info Lese-Tipps für Kinder ab ca. drei Jahren: Das Buch „Ein Arztbesuch ist gar nicht schlimm“ der Zeitschrift „Kinderzeit“ kann kostenlos im Internet heruntergeladen werden. Darin sind eine Vorlesegeschichte, Informationen über verschiedene Arztinstrumente und eine Anleitung zum Stethoskop-Bauen. (www.kinderzeit.de/news-detail-kinderzeitaktiv/ein-arztbesuch-ist-gar-nicht-so-schlimm.html) Reihe In der Pixi-Lesereihe sind unter anderem „Leo Lausemaus will nicht zum Arzt“ und „Conni geht zum Arzt“ erschienen (1,99 Euro/2,99 Euro, Verlag Carlsen).

Das Gesundheitsamt fördert den möglichst frühen und spielerischen Umgang mit dem Zahnarztbesuch und der Mundhygiene. Melike Bergfort ist eine der niedergelassenen Ärzte, die an dem Projekt „Zahnfrühling“ teilnimmt, bei dem Ärzte die Drittklässler einer Schule einmal im Jahr zu sich in die Praxis einladen. Bei Bergfort sind sogar immer alle Schüler der Max-Grundschule eingeladen: „Die Kinder, die in Klassenverbänden zu uns kommen, und auch wir haben immer so viel Spaß dabei.“ Während des zweistündigen Besuchs dürfen die Kinder Behandlungsstühle ausprobieren, an einem Zahn-Quiz teilnehmen, die Röntgengeräte anschauen, Patient, Arzt und Arzthelfer sein: „Wir lassen sie auch Bohrer und Sauger ausprobieren, damit sie keine Angst davor haben.“

Kindern die Angst vor dem Arztbesuch oder einem Krankenhausaufenthalt zu nehmen: Das ist auch das Ziel der europaweiten Initiative „Teddybär-Krankenhaus.“ An der Uniklinik sind die Aktionstage vom 23. bis 27. Juni 2019, dann behandeln 500 zu „Teddydocs“ ausgebildete und geschulte Medizin-Studierende der Heine-Uni die Kuscheltiere von Drei- bis Sechsjährigen. Sie geben den Kindern spielerisch einen Einblick in die Abläufe in einem Krankenhaus. Dafür wird auf der Wiese vor der Mensa eine Zeltstadt aufgebaut, mit einer radiologischen Abteilung mit Kuscheltier-CT und einem Röntgengerät, auch einen Teddy-OP-Saal wird es geben. Eine blinkende Maschine wird dann auch messen, ob das Plüschtier genug gekuschelt wurde oder ein Rezept für eine Runde Kuscheln verschrieben werden muss.

„Wenn der Kuschelhase Schnuffel behandelt wird, der schlimme Zahnschmerzen hat und einen Gips an den Ohren braucht, dann können die Kinder jeden Schritt der Behandlung erleben und die Abläufe in einem Krankenhaus begreifen – ohne selbst betroffen zu sein“, sagt Milena Kivel vom Organisationsteam. Am 23. Juni ist Familientag: Dann können Familien mit ihren Kuscheltieren von 10 bis 18 Uhr kommen (eine Anmeldung ist nicht erforderlich, keine Kosten). Die anderen Tage sind angemeldeten Gruppen (etwa aus Düsseldorfer Kindergärten) vorbehalten. Mehr als 2500 Kinder und Kuscheltiere werden erwartet.