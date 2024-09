Kinder in Düsseldorf Kita-Offensive für den Stadtbezirk 8

Am Kuthsweg 43 soll für 5,7 Millionen Euro eine komplette neue Einrichtung entstehen, da in Lierenfeld im kommenden Jahr eine Versorgungsquote von unter 50 Prozent erwartet wird. Geplant ist eine viergruppige Kita mit 70 Betreuungsplätzen. Die ehemalige Jugendfreizeiteinrichtung am Kuthsweg ist zum Gatherweg umgezogen, ein Weiterbetrieb des Bestandsgebäudes war aufgrund des Zustandes aber nicht möglich, es soll daher abgerissen werden. Baubeginn könnte im zweiten Quartal 2026 sein, die Bauzeit würde etwa 15 Monate betragen.