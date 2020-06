Ambulanter Kinder-Hospizdienst Düsseldorf : Ohne Hilfe durch die Krise

Maureen mit ihrem Sohn Chris – die Familie aus Düsseldorf ist wie viele Eltern von schwerkranken Kindern in der Corona-Zeit besonderen Belastungen ausgesetzt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Für Eltern von schwerst kranken Kindern ist der Corona-Ausnahmezustand besonders belastend. Zwei Monate lang war eine Düsseldorfer Familie auf sich gestellt und musste ohne die Hilfe des Kinder-Hospizdienstes auskommen.

Chris singt gerne, am liebsten „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“. Dann quietscht er vor Freude, wackelt mit den Armen und wiegt seinen Oberkörper im Rollstuhl vor und zurück. Obwohl Chris neun Jahre alt ist, kann er nicht wie andere Kinder seines Alters spielen oder ein Buch lesen, er kann sich nicht selbst anziehen, die Zähne putzen oder alleine zur Toilette gehen. Seine Mutter Maureen muss immer da sein und sich um ihn kümmern.

Als Chris und seine Zwillingsschwester Christiana zur Welt kamen, schienen die Kinder gesund. Doch als der Junge sieben Monate alt war, krampfte und zitterte er plötzlich. Die Ärzte fanden ein Glioblastom im Kopf des Kindes, einen bösartigen Hirntumor. Dreimal wurde Chris operiert, bekam eine Strahlentherapie, mehrere Jahre hat die Familie fast jeden Tag im Krankenhaus verbracht. Heute ist der Tumor verschwunden, doch die Schäden sind geblieben. Chris sitzt im Rollstuhl und leidet immer wieder unter Krampfanfällen. Und die Familie weiß: Chris wird nicht so lange leben, wie es bei einem gesunden Kind der Fall wäre. Er hat eine lebensverkürzende Erkrankung.

Info Hospizdienst lebt von Spenden Ehrenamt Der Kinderhospizverein, zu dem auch der ambulante Dienst gehört, wurde vor 30 Jahren von betroffenen Familien gegründet. In Düsseldorf betreuen rund 50 Ehrenamtliche 30 betroffene Familien. Spenden Der Hospizdienst finanziert sich zu 25 Prozent aus Mitteln der Krankenkassen, der Rest sind Spenden. Der Motorradkorso „Biker4Kids“, der am 6. Juni durch Düsseldorf gezogen wäre, musste wegen Corona abgesagt werden. Die Benefiz-Veranstaltung hat im vergangenen Jahr 86.000 Euro eingebracht.

Diese Diagnose haben alle Kinder und Jugendlichen, die der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Düsseldorf betreut, bekommen. Der Verein stellt den Familien dann einen ehrenamtlichen Mitarbeiter zur Seite. Jemanden, der die Familie unterstützt, in der Freizeit, bei Papierkram oder Behördengängen.

In Deutschland gibt es 230 stationäre Hospize, in denen Sterbende ihre letzten Tage verbringen, 17 davon für Kinder und Jugendliche. Ein großer Teil der Hospizarbeit findet aber ambulant statt, also in gewohnter Umgebung, zuhause in den Familien. 1500 solcher Hospizdienste gibt es bundesweit, 200 davon für Minderjährige.

Beim Kinderhospizdienst Düsseldorf geht es nicht um die Pflege. Die Helfer schenken den Familien Zeit, spielen oder reden mit ihnen, gehen spazieren, helfen bei den Hausaufgaben. Mal gilt die Aufmerksamkeit den betroffenen Kindern, mal den Geschwistern, mal den Eltern. Die Begleitung ist für die Familien immer kostenfrei.

Auch Maureen und ihre drei Kinder Chris, Christiana und Emmanuela bekommen Entlastung durch den Hospizdienst. Einmal die Woche besucht sie eine ehrenamtliche Mitarbeiterin und sorgt dafür, dass Maureen ein wenig Ruhe bekommt. Nicht indem sie sich um Chris kümmert, sondern um dessen Zwillingsschwester Christiana. „Chris braucht seine Ruhe hier zuhause“, sagt Mutter Maureen. „Christiana ist sehr aktiv und will raus. Es hilft mir als Mutter, wenn sie mir Christiana abnimmt.“ Die ehrenamtliche Helferin geht zusammen mit Christiana ins Kino oder zum Spielplatz, sie machen Hausaufgaben oder fahren mit der Straßenbahn – eine der Lieblingsbeschäftigungen der Neunjährigen.

Für zwei Monate war die Familie nun aber auf sich gestellt und musste ohne die Entlastung des Hospizdienstes auskommen. Denn durch Corona konnte die Begleitung nicht wie gewohnt stattfinden. Vor allem für Chris, dessen Immunsystem durch die Krankheit stark geschwächt ist, wäre das Risiko zu groß.

Diese Zeit der Isolation, sagt Maureen, sei anfangs für sie sogar schön gewesen. „Ich hatte endlich viel Zeit mit meinen Kindern.“ Doch mit drei Kindern in der Wohnung, täglichen Schulaufgaben und geschlossenen Spielplätzen wurde der Alltag zusehends schwieriger. „Je länger das geht, desto anstrengender wird es“, sagt Maureen. Zumal die ausgebildete Sozialassistentin derzeit ihr Fachabitur nachholt und zuhause für Klausuren lernen muss. „Ich habe eben ein anderes Leben als die meisten Mütter“, sagt sie.

In ihrer Situation spricht Maureen auch für viele andere Mütter, die den Kinder-Hospizdienst normalerweise nutzen und nun alleine dastehen, sagt Corinna Walker. Sie koordiniert die Anfragen und sucht die passenden Helfer für die Familien. „In den meisten Familien, die wir begleiten, sind die Frauen alleinerziehend. Es ist leider so, dass die meisten Männer schnell verschwinden.“ Jetzt zeigt sich besonders, welche Belastung das für die Mütter bedeutet. „Die Corona-Zeit ist für viele Familien schwierig, aber das, was diese Familie erlebt, ist eine besondere Belastung“, sagt Agnes Strack-Zimmermann, Schirmherrin des Vereins.

Die Begleitung durch den Hospizdienst beginnt mit der Diagnose und geht oftmals über den Tod des Kindes hinaus. Die Ehrenamtlichen leisten auch Trauerarbeit für die hinterbliebenen Eltern und Geschwister, die ein Familienmitglied verloren haben. Im Trauercafé können sich verwaiste Eltern austauschen. Alle Helfer werden vorher 80 Stunden ausgebildet, um auf diese Aufgabe vorbereitet zu sein.

So langsam geht in der Familie das normale Leben wieder los. Die beiden Schwestern Christiana und Emmanuela gehen mittlerweile wieder einmal in der Woche zur Schule. Mit Chris muss Maureen jedoch besonders vorsichtig sein, durch seine Krankheit ist er anfällig für Viren. Seit dem 18. Mai sind auch die Begleitungen durch den Ambulanten Kinder-Hospizdienst wieder angelaufen, vorausgesetzt die Familien und die Begleiter möchten das. Und so kommt auch Christianas Begleiterin nun wieder regelmäßig zu Besuch und sorgt dafür, dass Maureen sich einige Stunden in der Woche ganz in Ruhe um Chris kümmern kann.

(veke)