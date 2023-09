Aktion in Düsseldorf Kinder backen für das Hospiz „Regenbogenland“

Einrichtungsleiter Hardy Kohkemper erzählte, wie es dazu kam. Das Kinderforum gibt es erst seit Mai. Dort können die Kinder- und Jugendlichen mitentscheiden, was im Kamper passieren und wie sich „ihr“ Kamper entwickeln soll. Und bereits in einer der ersten Sitzungen wurde beschlossen, einen Kuchenstand am Weltkindertag zu betreiben. Klar war, es soll Kindern zukommen, „denen es nicht so gut geht“. Neun gute Vorschläge habe man zusammengetragen, so Kohkemper, darunter auch Hilfe für die Erdbebenopfer in Marokko. Am Ende aber entschied sich das Kinderforum dafür, das Regenbogenland, das Kinder- und Jugendhospiz, zu unterstützen. Einige wollen das Geld zusammen mit Mitarbeitern von Kamper dann persönlich übergeben. Hardy Kohkemper ist von dem Engagement berührt. „Wir haben natürlich über das Hospiz gesprochen. Die Kinder und Jugendliche wissen nun genau, worum es geht.“ Deshalb sei dieser Einsatz auch so etwas Besonderes.