Kinder aus Düsseldorf malen ihre Wünsche

StadtBezirk 1 200 Einsendungen gingen beim Malwettbewerb der Bezirksvertretung 1 ein. Kinder zeigen auf den Bildern, was ihnen wichtig ist.

Die Bezirksvertretung 1 hatte zu einem Malwettbewerb aufgerufen, und die Zahl der Einsendungen übertraf mit rund 200 bei weitem das, was in vergangenen Jahren an Ergebnissen eintraf. Das lag mit Sicherheit an dem konkret formulierten Motto: „So stelle ich mir meinen Stadtteil vor!“. Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner hat aber auch noch eine andere Erklärung: „Wir lassen uns möglichst oft bei Schul- und Kindergartenfesten sehen, intensivieren so die Kontakte. Und darüber hinaus gibt es ja auch noch die Schülersprechstunde, in der Kinder ihre Wünsche und Träume äußern können.“ Diese Anregungen würden die BV-Politiker durchaus ernst nehmen und optimalerweise daraus auch Konsequenzen ziehen. „Wie zum Beispiel die Matschanlagen auf dem Anna-Spielplatz oder dem Rochusmarkt“, greift Ute Dröge (SPD) das Beispiel Wasser auf. Vielfach Kritik wurde zuletzt immer wieder am Spichernplatz geübt. „Den hatten wir bis jetzt nicht so im Blick, das müssen wir nachholen“, sagt Spillner.