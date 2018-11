Prozess in Düsseldorf: Kleinkind mit Heißklebepistole verbrannt?

Prozess in Düsseldorf

Das Amtsgerichts-Gebäude in Oberbilk. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Düsseldorf Ein 26-jähriger Vater aus Düsseldorf kommt am Montag wegen zweier Fälle von Misshandlung vor Gericht. Er soll seinen Sohn mit einer Heißklebepistole verletzt und geschlagen haben. Angezeigt hat ihn die Mutter des Kindes.

Angeblich rüde Erziehungsmethoden bei seinem zweijährigen Sohn bringen einen Vater (26) am Mittwoch vors Amtsgericht. Weil das Kleinkind nicht parierte, soll der Angeklagte den Jungen Ende 2017 erst mit einer Heißklebepistole absichtlich verbrannt und ihm Wochen später in einem Imbiss wuchtig ins Gesicht geschlagen haben. Laut Amtsgericht wird ihm jetzt Körperverletzung in diesen beiden Fällen vorgeworfen durch Misshandlung des Schutzbefohlenen.