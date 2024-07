Viele Projekte für Kinder, Jugendliche und Senioren Kin-Top Förderungszentrum feiert 20-jähriges Jubiläum

Seit 2023 sind die Integrationsagentur und das interkulturelle Zentrum in Garath in neuen Räumlichkeiten an der Frankfurter Straße 255 untergebracht, doch auch zuvor waren sie schon in Düsseldorf. Inzwischen gibt es insgesamt drei Standorte, an denen Menschen aller Generationen und unabhängig von ihrer Herkunft an Bildung teilhaben können. Das breite Angebot an Bildungs- und Freizeitaktivitäten bietet Kin-Top für Menschen aller Altersgruppemn und Herkunftsländer in den Düsseldorfer Stadtteilen Garath und Oberbilk sowie in Korschenbroich an.