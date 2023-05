Kfz-Versteigerung in Düsseldorf Wo E-Autos weniger als 15.000 Euro kosten

In einer Industriehalle nahe der Düsseldorfer Automeile warten am Mittwochvormittag Hunderte Menschen auf ihre Chance. Fast alle sind männlich, sie begutachten die herumstehenden Autos, öffnen Türen und Motorhauben, sitzen Probe, prüfen den Lack. Die Profis erkennt man an ihrer Ausstattung: Sie haben ein Tablet oder ausgedruckte Zettel dabei, um die Versteigerungsliste immer griffbereit zu haben.