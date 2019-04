Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Mechaniker stehlen 40 Kfz-Briefe

Die nun angeklagten Männer sollen in den Räumen der Zulassungsstelle in Düsseldorf 40 Blanko-Briefe eingesteckt haben. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Mit selbst ausgefüllten Dokumenten wollten sie Autos zulassen. Zwei Männer stehen jetzt in Düsseldorf vor Gericht.

Vier Jahre nach einem dreisten Diebstahl im Straßenverkehrsamt wollte das Amtsgericht jetzt gegen zwei Männer verhandeln. Ein Autohändler (47) soll demnach 2015 mittags in einem unbeobachteten Moment bei der Düsseldorfer Kfz-Zulassungsstelle 40 Blanko-Fahrzeugbriefe eingesteckt haben. Ein Kfz-Mechaniker (57) hat diesen Trick laut Anklage dann Monate später in ähnlichen Behörden auch in Solingen und Wesel wiederholt. Insgesamt sollen dem Duo 118 Blanko-Fahrzeug-Dokumente in die Hände gefallen sein. Doch weil einer der beiden zum Gerichtstermin nicht kam, muss der Prozess demnächst von vorne anfangen.

Die Beteiligten an den Kfz-Dokumenten-Diebstählen hatten 2015 wohl ungewollt die Vorlage geliefert für einen noch viel größeren Coup. Denn drei Jahre danach sind Einbrecher Ende 2018 höchst professionell nachts in dieselbe Zulassungsstelle am Höher Weg eingedrungen – und haben gleich tausende von Zulassungsdokumenten samt städtischer Nummerschild-Siegel mitgehen lassen. Nach diesen Tätern wird derzeit immer noch fieberhaft gesucht. Wieder gefunden haben die Ermittler dagegen etliche Blanko-Dokumente, die 2015 aus diesem Haus und aus anderen Behörden im Umkreis verschwunden waren, darunter Kfz-Briefe und -Scheine, aber auch Zulassungsbescheinigungen für Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen. Diese Dokumente sollen bei Hausdurchsuchungen bei den angeklagten Männern entdeckt worden sein. Damit habe das Duo über fast alle benötigten Formulare verfügt, um mit selbst ausgefüllten Dokumenten Dutzende von Kraftfahrzeugen mit amtlich wirkenden Papieren auszustatten Der Kfz-Mechaniker soll von derlei Möglichkeiten laut Anklage so begeistert gewesen sein, dass er am heimischen Computer auch ein Visum zur Einreise in Saudi-Arabien gefälscht und ausgedruckt habe. Ob die Männer aussagen, wird sich erst beim nächsten Prozessversuch zeigen. Einen Termin gibt es noch nicht.