Senioren in Düsseldorf : Keyworker wollen auch im Alter aktiv bleiben

Annette Klotz, Joachim Siefert und Rosi Apitz (v.l.) decken den administrativen Part der Keyworker ab. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Gruppe „Keyworker Oberkassel plus“ organisiert Ausstellungen, macht Exkursionen, konzipiert Projekte – und mischt sich auch in die Politik ein.

Kaffeeklatsch und das Rentenleben in aller Ruhe vorbeiziehen zu lassen – das ist nichts für die Keyworker Oberkassel plus. „Wir sind Menschen, die im Alter aktiv bleiben und sich nicht einfach nur auf das Sofa verziehen und Socken stricken wollen“, sagt Rosi Apitz, eine der Moderatoren der Gruppe. Stattdessen möchten die Keyworker die linksrheinischen Stadtteile ein wenig aufmischen und lebendiger machen – und das in unterschiedlichen Bereichen wie Kunst, Kultur und im Sozialen.

Die Aktivitäten der Keyworker sind zahlreich. Sie veranstalten Ausstellungen, machen Exkursionen, geben Workshops, führen Projekte durch und mischen sich konstruktiv in die linksrheinische Politik ein. So haben sie sich erfolgreich für die Einrichtung eines Bürgertreffpunktes eingesetzt. Und gemeinsam mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Oberkassel (VVV Oberkassel) arbeiten sie an Vorschlägen zur Verbesserung der Verkehrssituation im Linksrheinischen. „Allerdings braucht man einfach viel zu lange, um hier etwas umzusetzen. Das ist für uns ältere Leute bedrückend“, findet Annette Klotz. „Wir wissen nicht, ob wir die Umsetzungen überhaupt noch erleben. Im Grunde arbeiten wir für die nächste Generation“, fügt Apitz hinzu.

Das aktuelle Projekt läuft unter dem Arbeitstitel „Oberkassel entdecken“. Für eine Broschüre hat die Gruppe Rundgänge durch Oberkassel konzipiert. Detailreich soll beschrieben werden, welche bedeutenden Leute wo gewohnt oder gewirkt haben, woher Straßennamen kommen und welche Kunstobjekte oder architektonischen Besonderheiten es gibt. Auch kleine Geschichten werden zu finden sein. So weiß wahrscheinlich kaum jemand, woher das Café Muggel seinen Namen hat. Die Kurzform der möglichen Geschichte: Zur Zeit der Belgischen Besatzung (1919-1926) habe es einen Obdachlosen gegeben, der so intensiv roch, dass die Besatzer ihn nicht kontrollieren wollten. So konnte er ungehindert Waren über die Brücke nach Oberkassel (sch)muggeln.

18 Senioren gehören zum festen Kern der Keyworker. Weitere sind eher sporadisch dabei. „Jeder hier hat seine Talente und bringt sie ein“, sagt Joachim Siefert. Manche interessieren sich mehr für Kunst oder Fotografie und entwickeln Ausstellungen oder machen Malkurse. Andere sind an Sprachen interessiert und wirken an französischen Konversationskursen mit. „Wir drei sind im administrativen Bereich gut und für die Organisation zuständig“, berichten die Moderatoren. Die Keyworker sind kein Verein, werden aber von der Diakonie räumlich, menschlich und auch finanziell unterstützt. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagen die Mentoren. Mitmachen kann jeder. „Das Alter ist egal, aber wir treffen uns vormittags, da passt es für Berufstätige oft nicht“, so Klotz.