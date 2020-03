Gastronomin in Düsseldorf : Kerstin Rapp-Schwan freut sich über erste Hilfszusagen

Düsseldorf Erste Anträge auf Soforthilfe durch das Land sind bewilligt. Küchenchef Thomas Verführt steht für „Kochen für Helden“ in der Küche.

(ujr) Wir begleiten eine Düsseldorfer Gastronomin durch die Corona-Krise. Kerstin Rapp-Schwan betreibt mit ihrem Mann Martin vier Lokale in Düsseldorf, eines in Neuss.

Das Monatsende naht und damit ist die Zahlung der Löhne und Gehälter fällig. Viele Unternehmer in Düsseldorf, die von der Corona-Krise betroffen sind, haben Anträge auf Kurzarbeitergeld beantragt, aber die positiven Bescheide liegen noch nicht vor. Das gilt auch für Kerstin Schwan-Rapp. Bei ihr wie auch vielen Gastronomen, die sie kennt, hat die rasche Reaktion des Landes am Wochenende für einen Lichtblick gesorgt. Am Freitagnachmittag wurden von vielen Unternehmern online die Anträge auf Soforthilfe gestellt. „Sehr viele haben bereits am Samstagnachmittag die Bewilligung erhalten, wir auch“, sagt Kerstin Rapp-Schwan. Das sei gut angekommen.