Termin, Tickets, Songs Was Sie zum Konzert der Kelly Family in Düsseldorf wissen müssen

Die Kelly Family hat ihre Weihnachtstournee am 18. November gestartet. Insgesamt sind 27 Konzerte geplant. Die Bandmitglieder kamen in Krefeld nach fast dreijähriger Tourneepause zurück auf die Bühne und begrüßten rund 5000 Zuschauer. Die Tournee soll am 29. Dezember in Frankfurt/Main enden.