Stadtplanung in Düsseldorf : Neubau neben Oper nicht hübsch genug?

So soll der Neubau an der Heinrich-Heine-Allee nach den Plänen der HPP-Architekten später einmal aussehen. Foto: Stadt Düsseldorf

Die Bezirksvertretung 1 hat die Zustimmung für die Planung des Neubaus neben der Oper nicht erteilt. Der Investor soll nachbessern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Anfang des Jahres wurde die Abrissgenehmigung für das in die Jahre gekommene Haus an der Heinrich-Heine-Allee 20-22 erteilt, die Oper soll einen neuen Nachbarn erhalten. Bereits Ende 2017 hatte der Projektentwickler 6B47 das Gebäude erworben. Im Rahmen der Immobilienmesse Mipim in Cannes wurde im März vergangenen Jahres erstmals vorgestellt, was der Investor dort genau plant. Entstehen soll an der prominenten Stelle ein siebengeschossiges Bürogebäude mit durchgehend bodenhohen Fenstern. Die Durchführung soll durch das Düsseldorfer Architekturbüro HPP erfolgen.

Mit ein wenig zeitlichem Abstand regt sich nun in der Politik jedoch Widerstand gegen den Neubau in der vorgesehenen Form. Die Bezirksvertretung 1 verweigerte der Planung vorerst ihre Zustimmung und schob die entsprechende Beschlussvorlage in die Sitzung nach den Sommerferien. Hauptgrund: Dem Investor soll genügend Zeit gegeben werden, über seine „einfallslose Architektur“ noch einmal nachzudenken.

Info Gebäude soll eine Tiefgarage erhalten Stellplätze Von den 47 erforderlichen Stellplätzen sollen 35 auf dem Grundstück in einer Tiefgarage nachgewiesen werden. Da ein Stellplatz für das Grundstück bereits abgelöst wurde, müssen noch elf abgelöst werden. Wegen der guten ÖPNV-Anbindung sowie der fußläufigen Erreichbarkeit mehrerer Parkhäuser hat die Verwaltung keine Bedenken gegen die Ablösung. Grün Schützenswerte Bäume werden von dem Vorhaben nicht berührt. Die Dachfläche soll extensiv begrünt werden.

„Es ist unerlässlich, dass an diesem Standort etwas hinkommt, das höchsten Qualitätsansprüchen genügt“, sagte André Simon (CDU). Die Architektur müsse sich den Nachbarn Oper, Breidenbacher Hof, Kö-Bogen und Hofgarten optisch anpassen. Ohne ein qualitätssicherndes Verfahren, eventuell auch einen Architekten-Wettbewerb, gehe es nicht. „Die vorgestellte Planung bleibt hinter ihren Möglichkeiten zurück“, so Simon.

Silke Wodarz betonte, dass aus Sicht der Bauaufsicht kein Hinderungsgrund für die Erteilung einer Baugenehmigung vorliege, „wir können aber auch keine Gestaltung fordern“. Kollegin Gitta Krekeler erläuterte, dass die Planung einer Erhaltungssatzung unterliege. Das Besondere an dem Bau mit einer Ladenzeile im Erdgeschoss sei, dass ab der fünften Etage die darüber liegenden Geschosse zurückgesetzt seien, die siebte Etage darüber hinaus als Dach ausgebildet sei und so insgesamt die Traufhöhen der Nachbarschaft aufgenommen würden und sich das Gebäude in die Umgebungsbebauung einfüge. Insbesondere bei der Fassadengliederung und der Dachausbildung würden die Erhaltungssatzung sowie der Umgebungsschutz zur Oper berücksichtigt. Auch eine denkmalrechtliche Erlaubnis liege vor, weshalb die Verwaltung die Erteilung der Baugenehmigung befürworte.

Doch Krekelers Erklärungen änderten ebenso wenig an der ablehnenden Haltung wie ihr Hinweis, dass die Planung bereits ein Mal überarbeitet worden sei. „Die Architektur ist einfallslos und nimmt keinen Bezug auf die städtebauliche Umgebung“, kritisierte Sebastian Rehne (FDP), Rafael Lorberg (SPD) nannte die Planung „beliebig“. Auf Antrag der Grünen wurde Beratungsbedarf angemeldet, was gleichbedeutend mit einer Verschiebung des Themas in die Oktober-Sitzung war. „Dann muss der Investor halt noch mal eine Runde drehen, um uns zu überzeugen“, so das Schlusswort von Simon.