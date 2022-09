Polizeibericht in Düsseldorf : Keine Zunahme von Straftaten im Stadtbezirk 6

Düsseldorf Wegen des Corona-Lockdowns ist die Zahl der Wohnungseinbrüche gesunken. Auch die Straßenkriminalität hat abgenommen.

Ralf Kazmierczak, Leiter der Polizeiinspektion Nord, hat in der Bezirksvertretung 6 die Kriminalitätsstatistik für den Bezirk 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich) vorgestellt. Insgesamt entsprechen die Entwicklungen den Trends in anderen Stadtbezirken und in der Gesamtstadt und sind eher unauffällig. Verzeichnet wurden im Jahr 2021 insgesamt 3748 Straftaten, was in etwa den Zahlen des Vorjahres entspricht. „Zurzeit steigt die Anzahl der Delikte wieder etwas an, sie werden aber nicht das Niveau von 2019, also vor der Pandemie, erreichen”, schätzt Kazmierczak die momentane Entwicklung ein.