Gesundheitswesen in Düsseldorf: Keine weiteren Kreißsäle wegen Hebammen-Mangels bedroht

Düsseldorf Das Sana-Klinkum in Gerresheim hat seine Geburtenstation geschlossen und das damit begründet, dass man keine Hebammen für offene Stellen finde. Im Gesundheitsausschuss hieß es jetzt, dass andere Krankenhäuser von diesem Problem noch nicht akut betroffen sind.

(nic) Nach der Schließung des Kreißsaals im Sana-Klinikum Gerresheim wegen fehlender Hebammen sind keine weiteren Geburtsstationen in Düsseldorf von der Schließung bedroht. „Wir haben aus allen anderen Krankenhäusern das Signal bekommen, dass derartige Personal-Engpässe derzeit nicht bestehen“, sagte Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke am Mittwoch im Gesundheitsausschuss.

Das Sana-Klinikum hatte im November überraschend den Kreißsaal in Gerresheim geschlossen und die verbliebenen Hebammen an den Benrather Standort abgezogen. Die Geschäftsführung erklärte dazu, man habe trotz deutschlandweiter Ausschreibungen die offenen Stellen nicht besetzen können. Da die anderen Kliniken keine ähnlichen Engpässe haben, ist die Versorgung in den anderen Geburtskliniken (Sana Benrath; Marienhospital, EVK, Uniklinik, Florence-Nightingale-Krankenhaus) der Stadt weiter gewährleistet. Zudem liegt auch kein Versorgungauftrag durch die Stadt vor, der Sana zu einer Wiedereröffnung der Geburtshilfe in Gerresheim verpflichten würde.