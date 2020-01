Düsseldorf hat Erweiterung des Verkehrsversuchs geprüft : Keine Umweltspur über Corneliusstraße

Auf der Corneliusstraße steht die Messstelle, die eine zu hohe Luftverschmutzung anzeigt. Ausgerechnet dort wird keine Umweltspur eingerichtet. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Ausgerechnet auf der Straße mit der Messstelle ist die Sonderspur technisch nicht möglich, auch stadtauswärts wird es keine Umweltspuren geben. Die Planer sehen andere Ausbau-Varianten. Allerdings ist eine politische Mehrheit fraglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die umstrittene dritte Umweltspur wird nicht durchgehend von Süd nach Nord markiert. Ausgerechnet auf der Corneliusstraße, auf der die entscheidende Messstelle zur Luftqualität steht, lässt sich die Sonderspur nicht einrichten. Der Grund ist die zu geringe Breite der Straße. Um den Fahrstreifen für umweltfreundliche Verkehrsmittel einzurichten, wären erhebliche Umbauten an Straße und Gleisen nötig.

Darüber hinaus verweist die Stadt darauf, dass die Zahl der Autos auf der Corneliusstraße seit der Einführung der umstrittenen Umweltspur an der A46-Ausfahrt bereits deutlich abgenommen hat und die Luft dadurch bereits besser ist. Die jüngst veröffentlichten Luftwerte für 2019 wiesen einen erheblichen Rückgang der Stickoxid-Belastung aus. Die Werte liegen aber immer noch deutlich über dem Grenzwert. Der Einfluss der Umweltspur auf die Luftverbesserung ist umstritten, die Spur war erst im Oktober eingeführt worden.

Die Prüfung der Corneliusstraße ist Teil eines umfangreichen Informations-Papiers, das am Mittwoch dem Ordnungs- und Verkehrsausschuss vorgestellt wird. Das Amt für Verkehrsmanagement äußert sich zu etlichen Prüfaufträgen der Politik. Der Hintergrund ist, dass die Nord-Süd-Umweltspur bislang nur in Teilstücken eingerichtet worden ist. Die Planer haben die Achse von der Werstener Straße bis Danziger Straße in zwölf Teilstücke getrennt, nur auf fünf wurde die Umweltspur bislang eingerichtet. Die anderen möglichen Stücke wurden nun geprüft.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis: Die Planer raten von Umweltspuren stadtauswärts ab. Bis jetzt sind die Spuren von Nord nach Süd jeweils nur in Richtung Innenstadt markiert – und dabei soll es bleiben. Sonst könnte zusätzlicher Stau in der Innenstadt entstehen, was dem Ziel einer besseren Luft entgegenwirkt.

Der Verkehrsausschuss hatte im Januar 2019 die ersten beiden Umweltspuren über Merowingerstraße und Prinz-Georg-Straße beauftragt, sie wurden in den Osterferien eingerichtet. Außerdem erbat die Politik die Prüfung der erheblich längeren Nord-Süd-Spur, deren erste Teilbereiche in den Herbstferien markiert wurden – und zu starkem Protest geführt haben. Die in dieser Kombination neuartigen Spuren für Busse, Räder, Taxis, E-Autos und inzwischen auch Fahrgemeinschaften sollen gerichtlich angeordnete Diesel-Fahrverbote verhindern.

Technisch ließe sich die dritte Umweltspur im Norden der Innenstadt auch auf einigen weitere Teilstrecken einrichten: Das Ingenieurbüro, das für die Stadt tätig war, gibt grünes Licht für Teile der Danziger Straße, den Kennedydamm und Fischer- und Kaiserstraße. Dort könnten teilweise Busstreifen oder Radstreifen erweitert werden. Einen Verzicht auf eine Umweltspur empfehlen die Prüfer hingegen für die Abschnitte Kö-Bogen-Tunnel und Berliner Allee.

Die Stadtverwaltung bringt diese Ergebnisse nur als Diskussionsgrundlage in das Gremium. „Auf Antrag der politischen Gremien“ werde man entsprechende Beschlüsse vorbereiten, heißt es in dem Papier. Dieses defensive Vorgehen ist Folge der politisch schwierigen Lage: Die Umweltspur hat anders als im August auch im Verkehrsausschuss inzwischen keine sichere Mehrheit mehr. Denn die Grünen, die im August noch an der Seite von SPD und Linkspartei zugestimmt hatten, wollten einen Ausbau zuletzt nicht mehr mittragen und forderten zunächst Nachbesserungen an der Kommunikation und an Alternativen für Pendler. Christdemokraten und FDP haben bereits die ersten Teilstücke der dritten Umweltspur abgelehnt.