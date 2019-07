Nach dritter Rheinbad-Räumung in Düsseldorf : Keine Toleranz gegenüber Störern

Nach dritter Rheinbad-Räumung in Düsseldorf

Polizeieinsatz am Düsseldorfer Rheinbad. Foto: dpa/Gerhard Berger

Meinung Düsseldorf Dreimal musste das Rheinbad innerhalb weniger Wochen geräumt werden. Ein viertes Mal sollte es nicht geben, meint unser Kommentator.

Die erneute Räumung des Rheinbades in Düsseldorf ist ein Desaster für die Verantwortlichen. Nach den Vorfällen am letzten Juni-Wochenende gab es einen Krisengipfel mit Polizeipräsident, Stadtdirektor, Ordnungsdezernent und Prokurist der Bädergesellschaft. Breitschultrige Security-Männer sind seitdem bei höheren Temperaturen im Bad, aber als am Freitag erneut eine große Gruppe Jugendlicher dem Personal nicht nur auf der Nase herumtanzte, sondern es ernsthaft bedrohte, waren auch die Mucki-Männer überfordert. Mit anderen Worten: Das Problem ist noch längst nicht im Griff, und das ist nicht abzeptabel.