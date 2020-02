Tabuzone Enddarm : Keine Angst vor dem Besuch beim Proktologen

Silke Ganzera in ihrem Behandlungszimmer in den Schadow Arkaden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Betroffene würden trotz Beschwerden oft zu lange warten, sagt die Düsseldorfer Ärztin Silke Ganzera. Dabei seien die Untersuchungen meist nicht schmerzhaft und diskret.

Die meisten Patienten hätten meist schon einen gewissen Leidensweg hinter sich, wenn sie sich Hilfe suchen. Beim Besuch in der Praxis würden sie dann sagen, dass sie Hämorrhoiden hätten. „Die hat aber jeder“, sagt Ganzera und lächelt. Wenn allerdings eine Vergrößerung vorliege, müsse man sich Gedanken über die richtige Therapie machen. Klassische Beschwerden seien Juckreiz oder Blutungen, die die Betroffenen beim Abwischen am Toilettenpapier feststellen würden, was auf Fissuren, also Risse, deuten könne.