Umweltschutz in Düsseldorf Keine Priorität für Plan gegen Lichtverschmutzung

Bereits im Juni 2021 erhielt die Verwaltung den Auftrag, über „Maßnahmen zur Vermeidung von Lichtverschmutzung und dem Schutz der Nacht in Düsseldorf“ zu berichten. Seither ist in diesem Bereich allerdings nur wenig passiert. So wurde zunächst darauf verwiesen, dass ein solcher Bericht erst sinnvoll sei, wenn der Lichtmasterplan der Stadt überarbeitet ist. Dies sollte im zweiten Halbjahr 2022 der Fall sein. 2003 wurde erstmals ein solcher Plan erstellt, der die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum auch bei Nacht steigern soll und komplexe Angaben zu möglichen Angaben zur Lichtgestaltung und Optimierung des Lichts angibt.