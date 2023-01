Stadtbild in Düsseldorf Stadt lehnt Kirschblütenbäume für die Immermannstraße ab

Vorab wird ausgeführt: Die Immermannstraße sei durch einen imposanten Altbaumbestand von gesetzlich geschützten Platanen geprägt. Ferner unterliege dieser Baumbestand der Düsseldorfer Baumschutzsatzung. So weit, so gut. Dann aber heißt es: Kirschbäume in Kübeln könnten keinen adäquaten Habitus entwickeln und würden nicht in gewünschter Weise zur Geltung kommen. Freie Baumstandorte mit Bodenanbindung, die für Kirschbäume standortgerecht wären, könnten auf der Immermannstraße zudem nicht identifiziert werden. Klingt schon mal nicht so gut.