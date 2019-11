Straßen in Düsseldorf : Die Nachtigallstraße wird nicht verkehrsberuhigt

Straßen in Düsseldorf

Es war eigentlich eine tolle Idee der Bezirksvertretung 7, in der Nachtigallstraße im Schatten des alten Hochbunkers einen Shared Space einzurichten, in dem Fußgänger Vorrang haben, die Straße von Außengastronomie dominiert wird und Autofahrer eine untergeordnete Rolle spielen.

Prinzipiell sei es zwar möglich, die Nachtigallstraße zumindest als verkehrsberuhigten Bereich (kein Shared Space) auszuweisen, heißt es in einer Informationsvorlage, die in der Sitzung am gestrigen Dienstag vorgelegt wurde. Auch die gewünschte Abtrennung von der verlängerten Torfbruchstraße könnte ohne Schwierigkeiten erfolgen. Jedoch mache der Bus Probleme.