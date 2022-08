Angst vor der Pandemie : Kein Schulbesuch wegen Corona: Gericht erklärt Androhung von Zwangsgeld für zulässig

Düsseldorf Seit November geht ein 15-Jähriger Gymnasiast aus Angst vor einer Corona-Infektion nicht in die Schule. Das Düsseldorfer Verwaltungsbericht sagt: Eine mögliche Ansteckung ist kein Grund, um den Schulbesuch zu verweigern. Die Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 2500 Euro sei deshalb zulässig.

Die Bezirksregierung Düsseldorf durfte gegen die Mutter eines den Präsenzunterricht verweigernden Gymnasiasten eine Schulbesuchsaufforderung erlassen und für den Fall, dass der 15-Jährige weiter nicht zur Schule geht, ein Zwangsgeld in Höhe von 2500 Euro androhen. Das hat die 18. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf am Freitag entschieden. Einen gegen die behördliche Aufforderung gerichteten Eilantrag der Mutter lehnte das Gericht ab. Der Junge verweigert seit November aus Sorge, sich und seine Angehörigen mit dem Coronavirus zu infizieren, den Schulbesuch. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt werden.

Obwohl weder der Junge noch seine Mutter zu einer Risikogruppe gehören, sind beide der Ansicht, während der Corona-Pandemie seien mit einem Schulbesuch nicht hinnehmbare Gesundheitsgefahren verbunden, darunter auch die Möglichkeit nach einer Infektion unter längerfristigen Folgen (Long Covid) zu leiden. Die in diesem Zusammenhang im Jahr 2021 gestellten Anträge der Mutter auf Befreiung vom Präsenzunterricht blieben aber erfolglos. Die entsprechenden Entscheidungen der Schule wurden in einem gerichtlichen Eilverfahren in zwei Instanzen bestätigt.

Weil der Schüler den Schulbesuch dennoch weiterhin verweigerte, hatte die Bezirksregierung die Mutter des Schülers im Rahmen einer Ordnungsverfügung aufgefordert, den Schulbesuch ihres Sohnes sicherzustellen, und für den Fall der Nichterfüllung die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von 2500 Euro angedroht. Nach Einschätzung des Gerichts ist die Aufforderung zum Schulbesuch erforderlich. Gründe, aus denen die Mutter des Schülers nicht für einen regelmäßigen Schulbesuch Sorge tragen könne, seien nicht ersichtlich, so die Richter.

Im Verhältnis zwischen Schüler und Staat bestehe kein Anspruch auf einen absoluten Ausschluss einer Infektion mit diesem Virus. Das Risiko, am Corona-Virus zu erkranken, lasse sich mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf ein hinnehmbares Maß reduzieren. So könne das Infektionsrisiko auch in der Schule durch das freiwillige Tragen einer Maske minimiert werden.

Zudem, so das Gericht weiter, könnten Impfungen die Auswirkungen einer möglichen Infektion vermindern. „Zudem existieren in Zusammenschau mit diesen Möglichkeiten ausreichende staatliche Schutzvorkehrungen“, betont das Gericht in seiner Begründung. So habe das Schulministerium ein Handlungskonzept mit zahlreichen Maßnahmen erstellt. Darüber hinaus treffe der Staat mit den derzeit beabsichtigten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes bereits jetzt Vorsorge für eine mögliche negative Entwicklung des Infektionsgeschehens im Herbst und Winter.

