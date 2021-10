Tiere in Düsseldorf : Nein zu Hundeauslaufplatz in Flingern-Süd

Hundefreunde in Flingern-Süd schauen weiter in die Röhre. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Die Stadt will dem Wunsch von Hundebesitzern nicht nachkommen. Die Bezirksvertretung 2 tagt am Dienstag. Dann wird auch der FDP-Antrag, auf dem Parkplatz am Eisstadion eine Quartiersgarage mit Gastronomie und Bürgersaal zu bauen, behandelt.

Es gibt viele Hundebesitzer in Flingern, nur einen Hundeauslaufplatz, wo Herrchen und Frauchen ihren Vierbeiner auch mal von der Leine lassen können, den gibt es nicht im Stadtteil. Gerne hätten die Tierfreunde eine solche abgezäunte Fläche im Stadtwerkepark, aber da hat das Gartenamt schon abgewunken – zu wenig Platz. Dann wenigstens die Brache an der Albertstraße, auch wenn dort noch viel gemacht werden müsste. Aber auch daraus wird wohl nichts. Denn auf einen entsprechenden Antrag der SPD in der Bezirksvertretung 2 hat die Verwaltung jetzt für die Sitzung am kommenden Dienstag (5. Oktober, 16 Uhr, Thomas-Edison-Realschule, Schlüterstraße 18) eine für Hundefreunde wenig erfreuliche Stellungnahme aufgesetzt.

Grundsätzlich bestehe zwar vor allem in den dichter besiedelten Stadtquartieren Bedarf an Hundefreilaufflächen. Hier liege auch der Schwerpunkt des bestehenden Angebots. Gerade in diesen dichter besiedelten Stadtteilen seien jedoch „Flächenkonkurrenzen mit anderen Nutzungsansprüchen an Grünanlagen“ zu beachten, die sich gerade während Corona deutlich verstärkt haben. Dennoch würden die Potenziale zur Ausweitung des Angebots an Hundeauslaufflächen innerhalb der Parkanlagen, in Grünzügen und auf anderen Flächen im Rahmen der Grünordnungsplanung stets geprüft. „Aktuell stehen jedoch keine vorhandenen Grünflächen in Flingern-Süd für Hundefreilaufflächen zur Verfügung“, heißt es weiter. Die angefragte Fläche der Brache an der Albertstraße neben der Waschanlage könne nach Rücksprache mit dem Liegenschaftsamt nicht für die Errichtung einer solchen Hundefreilauffläche beansprucht werden.

In der Sitzung der Bezirksvertretung 2 am Dienstag gibt es darüber hinaus noch einen interessanten Antrag der FDP: Die Verwaltung möge doch prüfen, ob auf dem Parkplatz des Eisstadions an der Brehmstraße nicht eine mehrgeschossige Quartiersgarage mit Mobilitäts-Hub, einer Gastronomiefläche im Erdgeschoss zum Zoopark sowie einem Bürgersaal „nach Bilker Vorbild“ möglich sei – und falls ja, in welcher Form dies am besten umsetzbar wäre.