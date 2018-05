Düsseldorf: Kein gutes Signal für den ÖPNV

Düsseldorf <a href="mailto:arne.lieb@rheinische-post.de" target="_blank">arne.lieb@rheinische-post.de</a>

Kürzlich hat das Unternehmen enttäuschende Fahrgastzahlen vorgestellt. Von der erhofften Verkehrswende, die Düsseldorf in Zeiten von Diesel-Fahrverboten so dringend bräuchte, ist nichts zu sehen. Wenn sich das ändern soll, muss auch der Fahrkartenkauf im 21. Jahrhundert ankommen. Viele private Verkehrs-Apps zeigen inzwischen, was möglich ist. Davon ist der ÖPNV in Düsseldorf weit entfernt. Dort muss man sich erstmal mit der Frage befassen, wie die Opfer der VRR-App an ihr Geld kommen.