Tradition : Kegelbrüder seit 67 Jahren

Düsseldorf Im Verein „Fidele Holzer“ wird gekegelt: Einmal im Monat, seit beinahe 70 Jahren.

Die Tradition besteht seit über 60 Jahren: Angestellte der Rheinbahn, Abteilung Fahrkartenausgabe, trafen sich am letzten Tag, an dem die Monatskarten verkauft wurden, zum Kegeln unter Kollegen. Acht Männer gründeten schließlich 1961 einen Verein; und noch heute treffen sich die „Fidelen Holzer“ einmal im Monat zum Kegelabend. „Zünftig“ geht es dabei zu, erzählen die Mitglieder, „mit Bier, Metthäppchen und Bommi mit Pflaume“.

Fünf Badetote in drei Tagen : Polizei findet Leiche in Kölner Naturbad

Summer in the City

Hitzewelle in Düsseldorf : Summer in the City

Nach Großeinsatz am Samstag : Polizei räumt Düsseldorfer Rheinbad auch am Sonntagabend

Seit Vereinsgründung treffen sich die Kegelbrüder einmal im Monat in der Gaststätte Silberner Ring in Hamm. Immer im September geht es auf eine Wochenendfahrt. Dabei gehe es zu wie auf einer Klassenfahrt: Salz in der Senftube, Tee in der Bierdose und Wecker, in den Zimmern versteckt. „Ein paar Streiche gehören einfach dazu“, so die Meinung der Kegelbrüder, bei denen sogar noch ein Mitglied aus dem Gründungsjahr, inzwischen 96 Jahre alt, aktiv ist.