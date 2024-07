Kebap, Drehspieß und Co. Wann ist ein Döner ein Döner?

Für den Döner könnte es eng werden. Der EU liegt ein Antrag vor, den „Döner“ als „garantiert traditionelle Spezialität“ zu deklarieren. Damit einher gingen strenge Vorgaben zu Rezeptur und Zubereitung. Das, was in Deutschland als Döner jedes Jahr millionenfach verkauft wird, wäre dann so unter dem Namen nicht mehr möglich. Doch was ist eigentlich die aktuell gültige Definition für den Döner? Welche Unterschiede gibt es schon jetzt, was können Döner-Imbisse tun, sollte der Antrag unwidersprochen durchgehen?