Turnier in Düsseldorf Drei Religionen auf einem Sportplatz

Superintendent Heinrich Fucks war überrascht, was ihm in den vergangenen neun Jahren so alles beim Sommerfest des Kreises der Düsseldorfer Muslime (KDDM) in Benrath entgangen ist. „Bisher hatte ich immer den KDDM-Cup im Vordergrund gesehen, dachte also, das wäre nur ein Fußballturnier. Und weil ich sportlich so gar keine Aktien besitze, habe ich das anderen überlassen“, sagte Fucks. „Dass es sich beim KDDM-Cup aber auch um ein großes Familienfest handelt, ist mir neu. Es ist eine ausgezeichnete Begegnungsmöglichkeit mit vielen Kulturen und Menschen.“