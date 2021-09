Kontrolle auf Sauberkeit und Hygiene : Stadt Düsseldorf schließt vorläufig Filiale von Kaufland

Düsseldorf Das Unternehmen weist auf die Bautätigkeiten in der unmittelbaren Umgebung hin, die Einfluss auf die Sauberkeits- und Hygienestandards gehabt hätten. Die Stadt bestätigt eine entsprechende Kontrolle.

Kunden der großen Kaufland-Filiale an der Rather Straße in Derendorf staunten am Donnerstag nicht schlecht, als sie vor verschlossenen Türen standen. Grund sei ein „technischer Defekt“, so war es zumindest auf einem Schild zu lesen.